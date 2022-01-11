稍早搜救影片曝光，只見船隻與直升機來回在海面、上空來回搜索，岸邊也有不少民眾頻看向海面。（民眾提供）

稍早搜救影片曝光，只見船隻與直升機來回在海面、上空來回搜索，岸邊也有不少民眾頻看向海面。（民眾提供）

F-16V戰機墜毀搜救影片曝光 陸海空齊力尋找失聯飛行員

F-16V戰機墜毀地點影像曝光 陸海空動員搜救飛行員

海巡署已緊急出動台北艦、台東艦等2艦4艇110名士官兵正全力搜救當中。

空軍嘉義水上一架編號6650的F-16V戰機，下午在嘉義水溪靶場進行炸射訓練時發生墜毀，飛行員陳奕並未跳傘，目前失聯中，空軍已派員進行搜救，海巡署及空勤總隊也正進行搜救中；稍早搜救影片曝光，只見船隻與直升機來回在海面、上空來回搜索，岸邊也有不少民眾頻看向海面。

影片中是1輛搜救船不斷在海中搜尋機體，另段畫面中還能看見岸上有軍方警消不斷走動，還有民眾頻望向海面，此外直升機也在空中盤旋查看。空軍司令部今4時證實， F-16單座戰機（機號6650），2點55分由飛行官陳奕駕機起飛執行例行性任務，3點26分於水溪靶場週邊光點消失，空軍已成展開搜救行動。

海巡署獲報後，已緊急出動台北艦、台東艦等2艦4艇趕往事故現場，包括船內共110名士官兵正全力搜救當中。

失聯飛官陳奕2016年9月的臉書貼文曝光，他當時還是空軍官校航空太空工程學系學生4年級學生，自述「因為想飛而加入空軍」，並說「期許自己能在往後的軍旅生涯繼續保持這樣的精神，飽滿的稻穗總是垂得越低」。