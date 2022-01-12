内村航平是日本體操界傳奇人物，外號有「全能王」之稱，而在昨天這位好手宣佈退役，正式告別體操界，讓國人都相當惋惜，今年33歲的他在東京奧運表現失常，在進行單槓項目中因手滑落地，這嚴重失誤也讓他出局。

Gymnastics: Two-time Olympics all-around champ Kohei Uchimura retires https://t.co/m2Yqcjiis8 — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) January 11, 2022

不過東京奧運的失利並無損體操之王的歷史地位，内村航平生涯拿下多枚奧運獎牌，2008年北京奧運獲得個人全能項目銀牌、體操男團銀牌，2012年倫敦奧運獲得個人全能金牌、自由體操銀牌、體操男團銀牌，2016年里約奧運獲得個人全能金牌、體操男團金牌。

3屆奧運他就豪奪3金4銀成績，另外在2009年到2015年的世錦賽上，6次蟬聯了個人全能項目冠軍，2008年後他在世界體操界幾乎是無人能敵的王者，而除了強勁的實力，内村航平在場上的姿勢有如教科書般標準且優雅，這也是靠他不斷刻苦訓練得來。

但經歷多年征戰，内村航平過去幾年其實一直帶傷作戰，幾乎每周都靠打針來抑制自己的傷勢疼痛，去年奧運他也因此放棄自己最擅長的全能項目，改為專攻單項，可惜他在單槓項目中因手滑落地，因而失去資格，沒能在國人面前再奪取奧運獎牌。