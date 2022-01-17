南太平洋島國「東加王國」附近的海底火山，經歷了14、15日的大規模噴發，大量的火山灰和氣體在天空炸出蕈狀雲，還引發多國海嘯警報，這場海嘯在16日凌晨陸續抵達日本沿海，有一名網友就在多摩川目擊詭異畫面，只見一大群魚聚集在一起，並分批朝2個方向游動，就像是急著逃難而發生的「大遷徙」。

日本網友「@you29532751」於16日在推特分享這段影片，並配上文字寫道：「在多摩川有大量的魚！是海嘯的影響嗎…害怕」；從畫面中可以看到，一大群灰黑色的魚聚集在一起，並分成2批向上下2個方向「螺旋狀移動」，隊伍相當整齊，詭異且罕見的景象讓人忍不住懷疑，這些魚的異常行為是否和火山爆發以及海嘯有所關聯。

事實上，日本2011年發生311大地震時，也曾引發巨大海嘯，奇怪的是，遠在北太平洋另一端的墨西哥，竟有大量魚隻出現在度假勝地阿卡普科海岸，包含沙丁魚、鯷魚、條紋鱸魚和鯖魚，不少民眾聽聞消息紛紛前來朝聖，當地漁夫也開心出海，不用釣竿和魚網就能輕鬆滿載而歸。不過美國地質調查所（USGS）地質學家布里格斯（Rich Briggs）指出，海嘯雖然會改變當地海流，但要證明這件事和魚群數量暴增有關，是一件不容易的事。

多摩川是日本政府列為一級河川的多摩川水系的主流，主流總長138公里，流經山梨縣、神奈川縣及東京都等地區，由於這些區域多是全日本人口最密集的地方，所以多摩川的生物多樣性飽受人類活動影響，包含生活排水導致河川水溫上升，以及釣客及寵物業者亂放生，讓河川內的原生物種受到入侵物種威脅。