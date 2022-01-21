2011年日本少女偶像AKB48來台時，一名男粉絲在見面會現場非常開心，甚至在電視台鏡頭前激動大喊「我好興奮啊！」，而他的反應也獲得關注，新聞畫面還被製作成梗圖，他也因此被封為「興奮哥」，如今事隔11年，他的現況曝光，讓不少人非常羨慕。

興奮哥看到偶像後情緒非常激動，他的受訪片段也被製作成梗圖。(影片來源/YouTube/wtd4325617)

一名網友近日在ptt分享一張照，只見一名男子坐在椅子上，身邊全是日本正妹，而照片中的男主角就是「興奮哥」，讓原PO不禁表示，「網路上看到某個台男鄉民每天工作就是接觸日本正妹，好像還常常被日本正妹包圍，台男被一群日本正妹包圍是什麼感覺？」。

此貼文獲得網友關注，也意外釣出興奮哥分享近況，他表示這張照片是他去日本工作時，路過一個合作廠商辦的派對所拍下的，而這些正妹全都是該公司旗下的藝人，由於他是該產業數量稀少的外國人，因此藝人們看到他時，總是會親切的與他合照，「感覺就像跟朋友合照一樣，真有什麼的絕對不會出現在網路上請放心」。

不過受到疫情影響，興奮哥近期都未再去日本，而目前他正與日本一間公司合作，打算組建一個台灣團體，希望能將日式經驗運用在台灣，希望有朝一日可以帶台灣的孩子，唱著台灣的歌踏上日本舞台，最後他也補充，「很謝謝大家關心我健康，數字上大致還好，沒太大致命性，然後我有在減重，上個月瘦了15公斤」。

不少網友回應「羨慕，開公司」、「希望興奮哥常保健康」、「竟釣出本人，可惡想轉職」、「朝聖，祝大家天天興奮」、「興奮哥，我很尊重你，請接受我的鞠躬」、「好猛喔！事業有成」。