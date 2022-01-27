櫃檯買賣中心審議通過鈺鎧(5228)上櫃案，鈺鎧主要從事電感研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商為永豐金證券及富邦證券，申請時資本額3.36億元。

鈺鎧2020年營收為5.11億元，稅後盈餘為0.29億元，每股盈餘為0.87元。2021年前三季營業收入為5.43億元，稅後淨利為0.44億元，每股盈餘為1.31元。

《櫃買市場》美達科技上櫃審議通過 雲豹能源申請上興櫃
櫃買26日審議通過鈺鎧上櫃案
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