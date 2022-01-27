《興櫃股》鈺鎧通過上櫃審議 08:182022/01/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心審議通過鈺鎧(5228)上櫃案，鈺鎧主要從事電感研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商為永豐金證券及富邦證券，申請時資本額3.36億元。 鈺鎧2020年營收為5.11億元，稅後盈餘為0.29億元，每股盈餘為0.87元。2021年前三季營業收入為5.43億元，稅後淨利為0.44億元，每股盈餘為1.31元。 《櫃買市場》美達科技上櫃審議通過 雲豹能源申請上興櫃 櫃買26日審議通過鈺鎧上櫃案 #鈺鎧 #每股盈餘 #興櫃股 #通過上櫃審議 #櫃檯買賣中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買21日董事會通過美達科技上櫃案 18:552022/01/21 財經 《櫃買市場》鈺鎧上櫃案26日審議 10:342022/01/21 財經 110年交易競賽活動優勝 櫃買中心頒獎表揚 04:102022/01/20 證券．權證 櫃買中心26日審議鈺鎧上櫃案 09:212022/01/26 財經 《興櫃股》最高8個月 聯發國際年終平均3個月 12:162022/01/10 財經 《其他電子》違反重訊申報規定 光洋科遭罰50萬元 16:142022/01/20 財經 櫃買中心1月26日審議鈺鎧上櫃案 10:292022/01/21 財經 《櫃買市場》增進市場資訊透明 重訊發布有新規 09:092022/01/26 財經 聯發國際 明上櫃掛牌 04:102022/01/13 證券．權證 《興櫃股》鈺鎧上櫃案 26日審議 07:442022/01/24 財經 櫃買7日將審議美達科技上櫃案 09:492022/01/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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