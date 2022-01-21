櫃買中心21日表示，預計於1月26日審議鈺鎧科技公司（5228）上櫃案。

根據櫃買中心資料顯示，鈺鎧科技公司主要從事電感之研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商是永豐金證券及富邦證券，申請時資本額3億3579萬元。

鈺鎧科技公司109年度營業收入為5億1084萬元，稅後淨利為2934萬元，每股盈餘為0.87元。110年前三季之營業收入為5億4266萬元，稅後淨利為4438萬元，每股盈餘為1.32元。