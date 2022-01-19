櫃檯買賣中心持續推動企業進入櫃買多層次市場，110年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為23家及74家，展望今年，櫃買中心總經理李愛玲表示，今年櫃買中心IPO家數目標為22家，申請登錄興櫃(含戰略新板)家數目標為45家。

為配合政府政策，扶持創新企業進入資本市場籌資，櫃買中心持續推動企業進入櫃買多層次市場，110年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為23家及74家(含7家申請登錄戰略新板)，申請輔導及新增登錄創櫃板之公司計59家；截至110年底，上櫃掛牌及興櫃登錄家數分別達到788家及296家(含6家戰略新板公司)。

以110年度申請上櫃及興櫃公司產業類別來看，申請上櫃者中以「半導體業」占比最高（26%）；申請登錄興櫃者中則係以「生技醫療業」占比最高(27%)。

配合政策扶植六大核心戰略產業，並協助創新企業發展及籌資，110年7月20日興櫃市場增設戰略新板，110年度申請登錄戰略新板者計7家公司，其中6家公司已登錄戰略新板交易。

李愛玲表示，去年雖然有新冠肺炎疫情，但遠距生活及電動車商機爆發，帶旺櫃買市場主力族群半導體及網通等，且生技類股也受惠於疫情，讓110年申請上櫃家數較多，由於今年市場變數不少，櫃買中心今年目標是IPO家數22家，申請登錄興櫃(含戰略新板)家數目標為45家，其中戰略新板家數約10家，至於創櫃板申請及掛牌家數目標為40家。