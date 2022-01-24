櫃買中心預計於111年1月26日審議鈺鎧(5228)申請上櫃案，展望今年，櫃買中心總經理李愛玲表示，今年櫃買中心IPO家數目標為22家，申請登錄興櫃(含戰略新板)家數目標為45家。

鈺鎧公司主要從事電感之研發、製造與銷售，董事長為黃其集，推薦證券商係永豐金證券及富邦證券，申請時資本額3億3579萬3000元；鈺鎧公司109年營業收入為5億1084萬5000元，稅後盈餘為2934萬3000元，每股盈餘為0.87元；110年前3季營業收入為5億4266萬3000元，稅後盈餘為4438萬2000元，每股盈餘為1.31元。

李愛玲表示，去年雖然有新冠肺炎疫情，但遠距生活及電動車商機爆發，帶旺櫃買市場主力族群半導體及網通等，且生技類股也受惠於疫情，讓110年申請上櫃家數較多，110年度申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為23家及74家(含7家申請登錄戰略新板)，申請輔導及新增登錄創櫃板之公司計59家；截至110年底，上櫃掛牌及興櫃登錄家數分別達到788家及296家(含6家戰略新板公司)。

李愛玲表示，由於今年市場變數不少，櫃買中心今年目標是IPO家數22家，申請登錄興櫃(含戰略新板)家數目標為45家，其中戰略新板家數約10家，至於創櫃板申請及掛牌家數目標為40家。