解放軍演習以閩客語招降敵軍 國台辦：針對台獨和外部分裂勢力

近日網上流傳一則視頻，大陸解放軍在訓練中使用方言對「敵人」喊話：「趕快投降」，在台灣引發熱議，認為針對性太明顯，把台灣人當作敵人來對待。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）強調，解放軍開展有關演訓活動，是針對極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。

大陸國台辦今天舉行例行新聞發布會，本報記者提問，近日在一段大陸解放軍的演訓視頻，其中有一段使用客家話和閩南語對「敵人」喊話，「趕快投降，繳槍不殺，我們優待俘虜」，讓台灣民眾感覺針對性太強烈。

朱鳳蓮回應時強調，第一，中國人民解放軍是威武之師、文明之師、和平之師，是兩岸同胞和中華民族利益的捍衛者，是「台獨」分裂勢力的「剋星」。解放軍開展有關演訓活動，是針對極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動和外部勢力干涉，絕非針對廣大台灣同胞。第二，台灣同胞是大陸血濃於水的一家人，大陸永遠不會把台灣同胞當作「敵人」。

朱鳳蓮補充，事實上，近日網上有另外一則視頻，是一位台灣青年在北京街頭隨機採訪路人對台灣的印象和想對台灣人說的話，大家基本上異口同聲地說「自家人、一家人、新年快樂、回來吧」這樣的話。很多台灣網友對這個視頻也給予了善意的回應。

朱鳳蓮表示，事實證明，兩岸的親情和認同不會因少數台灣政客挑動仇恨分裂而淡化流失，反而會以一種更廣泛、更持久的方式表達出來。