近期大陸官媒釋出《我們同唱一首歌》MV，內容提及兩岸一家及尋根情感，遭陸委會批評是搞「統戰」，只會增加台灣人民反感，該曲作詞者方文山也慘遭網友圍剿。對此，方文山昨透過社群平台回應，表示自己很清楚在做什麼事，創作此曲只是為了緩解兩岸緊繃的局勢，希望能對兩岸交流有所助益。

面對外界的批評和攻擊，方文山昨（16日）在臉書發文表示，自己不會心虛，不需藉由逃避來掩蓋，因為他從頭到尾都清楚自己在做什麼，但卻很沮喪與難過。

方文山直言，此專案一開始即已得知，其歌詞故事的主軸是為返鄉的親情服務，而「兩岸」與「家人」，是歌詞故事裡必然的關鍵字，自己主觀上認為，這首歌對緩和兩岸日趨緊繃的局勢，與增進民間情感的交流是有所助益的。方文山強調，自己並沒有從這項專案中獲得任何費用，因爲這首歌一開始就定調為兩岸間的公益歌曲。

針對《我們同唱一首歌》引發台灣各界熱議，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日在例行記者會上表示，台灣同胞堂堂正正表達對祖國的感情、表達認祖歸宗的思念，是任何人離間不了、打壓不了的。陸委會則表示，大陸透過強調兩岸歷史、文化同源，刻意操作一中框架，使單純的藝文創作成為傳播政治意識形態的工具，不但無法獲得台灣民眾認同，更會增加反感，適得其反。