政治協商會議從1946年1月10日到31日在重慶舉行，為期22天，通過五大決議案：第一，擴大政府組織問題。第二，和平建國綱領。第三，關於軍事問題。第四，關於國民大會問題。第五，關於憲法草案。

政協五大議案之通過，中共認為：「是由於3國（美、蘇、英）莫斯科會議的決定，及對中國實行干涉（原註：以馬歇爾為代表），我們黨的強大存在，與4個月來堅決自衛鬥爭。」

政治協商會議之由來，是在重慶會談時，毛澤東提議：「由蔣主席約集其他黨派人士及無黨派者若干人（原註：名額及人選可由蔣主席酌定），與政府及中共代表開一會議，以極短之時間，通過政府與中共所商談之結果。此一會議，即可名為政治會議。」

在共方提出的談判要點中說明：「政治會議即黨派協商會議，以各黨派代表及若干無黨派人士組織之。」

蔣介石指示的談判要點為：「擬改組國防最高委員會為政治會議。由各黨派人士參加，共同參與政治。」

在國共談判時，中共代表周恩來復對黨派協商會議有所解釋。政府代表張治中則認為「此次會議可稱為政治協商會議，不必稱為黨派會議。」眾無異議，故在《會議紀要》中，確定為政治協商會議。

政治協商會議實為重慶會談之延續，所不同的，重慶會談由國共代表直接談判，並有蔣、毛多次直接面談。更大的不同，重慶會談共方要求較低，只要魯、冀、熱、察四省，山西一半與陝甘寧邊區的地盤，國方絕不答應。政協中共要求的條件，遠超過重慶會談，國方作了更多的讓步。蔣介石說：「政治協商會議中所決議各事，其實皆已逾越其（中共）所希冀者矣。」

政協由各黨派及無黨派（社會賢達）代表38人組成之，即國民黨8人，中共7人，青年黨5人，民主同盟中之各派9人，無黨派 （社會賢達）9人。並有馬歇爾之強力主導，以及民盟代表為中共助陣。重慶會談獲致協議部分，則由政協做出具體辦法，未獲協議部分，則由政協商定妥協辦法，所以共方對政協結果，大為滿意。

中共在政協中的加碼，最重要者，即為聯合政府問題。此問題在重慶會談時，周恩來曾經表示：「召開黨派會議產生聯合政府，國民黨既認為有推翻政府之顧慮，故我等此次根本未提黨派會議。」但中共在政協會議中所提出的《和平建國綱領草案》，從中央到地方省、市、縣都要改組成聯合政府。在中央機構中，卻將國民黨打成少數黨。規定「全國各抗日民主黨派及無黨派民主人士，參加的舉國一致的臨時聯合政府。」而「多數黨（按：指國民黨）在政府主要職位中所占的名額，不得超過1/3。」至於地方，「收復區的各級地方政府，應與當地各抗日黨派及無黨派民主人士協商，先成立臨時的民主聯合的省、市、縣政府。」

這是中共「利用杜魯門的聲明（對華政策），在政治協商會議上，向國民黨展開和平政治攻勢，以配合解放區的自衛鬥爭。」中共中央指示其代表團說：「改組政府，必須堅持不低於杜魯門聲明與三國公報的水平。」

馬歇爾更向蔣介石提交一份親手擬定的《中國民國臨時政府組織法》（草案），建議撤銷國防最高委員會，代以臨時國府委員會，由蔣指定20人組成，其中9人為國民黨，6人為共產黨，民盟、青年黨各1人，無黨派3人。蔣可指定各院院長、各部會首長，但50%為國民黨人，30%為共產黨人，20%由其他黨派及無黨派人士充任。各省主席及各特別市市長，蔣須由國共兩黨組成的特別委員會，提出的人選中指定之。

蔣介石對馬歇爾的建議，記其所感曰：「此為共黨所不敢提者。」又記：政治協商會議中，共黨蠻橫，強詞奪理，而馬歇爾對我國國情隔閡異甚，美使館新聞處長費正清又左袒共黨，甚有重演前年史迪威不幸事件之可能。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】