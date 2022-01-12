根據最新的恒理護照指數，日本、新加坡兩國的護照並列第1，是全球最好用的護照，台灣護照的好用程則排在第32名。

位於倫敦的全球居留權和公民身分顧問公司恒理（Henley & Partners）公布2022年第一份報告，稱在旅行的自由度上，北半球和南半球的差距正在擴大。

恒理護照指數（Henley Passpor Index）是根據國際航空運輸協會（IATA）提供的獨家數據，自2006年以來定期監測全球最適合旅行的護照。

在這次的排名中，持台灣護照可免簽進入145個地方，位居32名，大大領先排名64的中國。持中國護照可免簽進入80個地方。

這份報告提到，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延期間所增加的旅行障礙，讓恒理護照指數出現調查16年來最大的全球流動性差距。

持日本、新加坡護照，能在192個地方免簽入境，因此在恒理護照指數排名第1。

那比阿富汗護照多了166個可免簽入境的地方。阿富汗護照在199本護照的評比中墊底，持該國護照僅可免簽進入26個地方。

南韓與德國的護照並列第2，持這兩國護照可免簽進入190個地方，芬蘭、義大利、盧森堡、西班牙的護照並列第3，以他們的護照可免簽進入189個地方。

歐洲聯盟（EU）國家和往常一樣都有不錯表現，法國、荷蘭、瑞典上升1個位置，和奧地利、丹麥並列第4，拿他們的護照能免簽進到188個地方，以冰島、葡萄牙的護照可免簽進入187個地方，排名第5。

美國、英國的排名上升了1個位置，和瑞士、挪威、比例時、紐西蘭並列第6。

排名倒數的5本護照，從最後一名起，依序是阿富汗、伊拉克、敘利亞、巴基斯坦、葉門的護照。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110112