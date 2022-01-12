新竹縣新聞處長莊淇銘針對新竹市長林智堅嗆縣長楊文科「喝好水不是假議題」回擊，請林智堅不要扭曲事實，楊縣長沒說喝好水是假議題，而是說「喝好水公投是假議題」。水公司三區處從頭前溪隆恩堰取水口到淨水廠，都有做長期監測，保證新竹地區民生用水絕對是好水。

莊淇銘指出，喝好水有兩個真事實，那就是在自來水公司及新竹縣長期為水質品質的維護努力下，產生了兩個事實。其一，自來水公司提供的水是好水是事實。其二，新竹縣政府竭盡努力將頭前溪水成為環保署第四名的好水是事實。

莊淇銘說，縣長楊文科107年於副縣長任內，就曾親訪水公司新竹第二淨水廠，當場生飲處理過的自來水，保證新竹飲用水是安全的。

縣府更積極以最快速度清理完竹東垃圾堆置場，也與二、三重埔被指控造成汙染的科技公司協商，不做封裝測試。被環團指控汙染頭前溪水的五華工業區，縣府也全面與廠商溝通自行回收廢水，僅有1間公司因排水量大，但都依法規經過處理，確認符合標準排放，才會排進溪水，這部份都設有監視器隨時監控。

另外，針對環團質疑水質監測部分，新竹縣環保局也說明，縣府目前運用10組移動式水質感測器，放置在轄內重要河段，包含五華工業區鹿寮坑溪，可24小時連續監控，環保人員可隨時查看檢視現場狀況，水體一出現異常數據，工作人員就會趕至現場了解。

未來也將增購固定式水質感測器，預計今年陸續2月開始進行指定監測點位的架設，5月中旬前完成監測網頁，並透過雲端科技平台即時掌握水質變化，提供民眾由建置之監測網頁查詢各站點的監測數據。

在縣府持續努力下，頭前溪水質很好，目前是全台排名第4名，水公司提供的水、新竹鄉親喝到的就是好水，這個喝好水是既定事實，怎麼會需要公投？因此，楊縣長才說喝好水公投是假議題，請林智堅不要以訛傳訛，抹煞新竹縣政府和水公司長期以來對飲水品質要求的努力。