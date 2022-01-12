「國民ETF」元大台灣50（0050）ETF預估將在元月除息3.2元，但目前一張0050 ETF要價近15萬元，讓不少想參與的投資人卻步。對此法人表示，小資族降低投資門檻，可透過盤中零股交易，或是利用投信及銀行等通路就可以買的「ETF連結基金」，定期定額小錢也能參與0050ETF的成長機會。

0050 ETF是台股最早掛牌、最具代表性的ETF，成立超過18年，在長期股價成長累積下，目前的股價對小資族而言，可能無法一張一張買進，所幸交易管道多元，高股價的挑戰能夠被克服，盤中零股和ETF連結基金就是適合小資的兩種工具。

法人舉例，有證券帳戶的投資人，可在台股交易時段買賣盤中零股，100股便將0050 ETF原本一張約15萬元的成本，降低到1.5萬元，成本降低十倍。

另一方面，因應小資族需求，元大投信也推出0050 ETF的「連結基金」，該基金至少90％投資於0050 ETF，走勢和0050 ETF連動，且不重複收取管理費，交易方式和共同基金一樣，適合小資族透過銀行等通路交易，也能設定定期定額扣款。

0050 ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金）自2019年6月推出，迄今受惠台股權值股成長，該連結基金不配息的級別淨值在發行時為10元，今年元月初一度站上20元（元大投信官網資料截至2022/1/4）。

法人指出，0050 ETF連結基金有不配息和配息兩種級別，目的是為了讓投資人透過不配息級別而有將再投入的選擇，配息級別則適合有現金流需求的投資人。

想買「國民ETF」0050及0050 ETF連結基金的投資人，只要在「元大基金先生APP」動動手指，便能查詢配息紀錄、基金淨值走勢等重要資訊；若已經是元大投信ETF的投資人，還能查詢個人過去參與ETF配息的歷史明細，幫助規畫現金流。

即日起至2月28日期間成功登入元大基金先生APP的用戶，皆享有2022上半年APP線上定期定額申購元大系列基金，終身享手續費優惠。

元大投信提醒，投資人參與ETF及基金配息，除息交易會將配息金額自ETF╱基金淨值中扣除，因此投資人關注ETF╱基金的配息表現時，應同步留意其報酬表現，另當ETF的配息率較高時，可能因市場短期買氣增加而有溢價偏高的情形。