邁入新的一年，第一季一向是大陸官方釋出年度經濟政策重要的時間點，造就春季躁動行情，以近十年來主要陸股指數平均表現來看，第一季以中小企業100指數表現最佳，平均漲幅近6％，可適度關注或以相關ETF來介入布局。

投信表示，儘管近期陸股同樣受到全球疫情發展不確定性、聯準會（Fed）鷹派立場影響而波動頻繁，但隨大陸官方政策準備對經濟出手支撐，可望看到貨幣與財政政策寬鬆，股市仍有表現契機，根據過往經驗，農曆年前向來是大陸傳統消費旺季，有利帶動股市春季行情。

群益深証中小ETF（00643）經理人張菁惠指出，從基本面來看，大陸政府刺激經濟動能的態度與跡象開始陸續展現，包括去年12月實施全面降準，強調今年經濟工作要穩字當頭，可預期今年將是政策刺激景氣增長的年度，各項經濟數據有望反轉向上，對股市表現而言將帶來正面助益。

此外，從過往經驗來看，每年第一季大陸政府多會釋放經濟政策規劃與經濟目標等政策利多消息，對於股市而言都有激勵效果，表現值得關注。

張菁惠認為，陸股方向與產業表現受政府政策方向影響幅度大，因此布局政策支持的焦點，多有機會在股海的大風大浪中，佈局到長期趨勢向上的投資機會。中小企業100指數主要特色是以境內的關鍵趨勢產業為主，這些產業受科技自主與創新政策的受惠程度最高。

且中小企業100指數產業聚焦於新能源車、半導體、5G、AI、碳中和和數位服務等，多為帶動未來大陸成長的關鍵趨勢產業，重點持股亦多位於該關鍵趨勢產業的龍頭地位，建議不妨透過相關ETF，掌握科技自主與創新等關鍵趨勢。