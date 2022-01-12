2021年存股火紅，投資人都在存什麼股？根據永豐金證券「豐存股」最新資料，台美雙市場TOP 10都以ETF受青睞，台股存股由台灣50 ETF及台積電榮獲冠亞軍，前10大熱門標的以 ESG 及金融股為焦點；美股熱門標的則聚焦在債券ETF與科技，由蘋果及納斯達克100 ETF封王稱后。

永豐金證券指出，從「豐存股」投資人選股進行分析，歷經後疫情股市多頭漲勢，2021年台、美兩個市場的存股投資人出現居高思危的心態，符合永續發展的ESG與債券類型ETF，佈局長期穩定的投資機會，成為2021年的新亮點，「豐存股」台股前10大熱門標的中，ESG產品從2020年的1檔增加到3檔，ESG面向表現較好的企業，具長期穩定成長的潛力，顯示台股存股族的選擇策略偏向以長期績優抗波動為主。

永豐金證券表示，根據「豐存股」的統計，2021年台股存股前10名 ETF 佔6檔其中3檔為ESG產品，包括元大台灣50、元大高股息、富邦公司治理100、永豐台灣ESG、國泰ESG永續高股息、與富邦台灣50，這6檔ETF佔扣款金額超過七成；此外、金融股3檔晉入前10名，以年均殖利率超過4％吸引存股族檔；台股護國神山台積電則高居年度排名第2名。

「豐存股」美股前十大熱門標的由蘋果奪冠，股神巴菲特的波克夏海瑟威、與全球最大電動車品牌特斯拉也進入前10名存股行列；另外、多達7檔 ETF成為年度熱門存股標的；與2020年排行相較，今年新增Vanguard全世界債券ETF、與iShares安碩核心積極股債配置ETF，顯示存股族在股市迭創新高後居高思危，考量未來潛在的波動風險採取股債配置佈局。

根據證交所統計，2021年存股市場持續擴大，去年元月整體台股市場的定期存股成交金額為 25.5億，11月單月已成長至39.9億，短短11個月內增幅達56.5％；顯示存股投資策略受到投資人的認同與支持，永豐金證券積極推動「豐存股」台美雙市場存股平台，以台股100元、美股1股即可存股的市場最低門檻，吸引年輕投資人，成為熱門存股平台，交易月月成長，台美雙市場每月存股扣款金額也順勢突破10億台幣。