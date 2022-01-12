去年臉書更名Meta炒熱元宇宙商機，但至今未發表具體攻略的蘋果股價漲勢更強，因為華爾街高度看好蘋果推出擴增實境（AR）裝置。Bernstein分析師薩科納吉（Toni Sacconaghi）預期2030年前蘋果AR裝置出貨量將達2200萬台。

薩科納吉預期2030年前AR裝置將為蘋果營收創造4％成長率，估計2040年前蘋果營收將有超過20％來自延展實境（XR）裝置。

去年10月28日臉書宣布更名Meta以來股價上漲7％，蘋果漲幅更達18％，盤中市值甚至在今年初衝破3兆美元。這段期間蘋果執行長庫克鮮少談論蘋果對元宇宙的布局策略，僅表示元宇宙將是蘋果未來的重要市場。

摩根士丹利分析師哈博蒂（Katy Huberty）在去年底將蘋果目標股價從164美元調升至200美元，因為蘋果未來的「新產品類別」該反應在股價上。她表示：「根據多家新創AR及VR裝置開發商訪談結果，市場普遍認為這類裝置市場普及的關鍵時刻是在蘋果加入戰局後。」