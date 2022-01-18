美國參議院司法委員會準備在周四，就一項旨在約束蘋果和谷歌母公司Alphabet應用程式商店的法案進行辯論。部分立法者認為這類科技巨頭勢力龐大，可說是權傾整個應用程式市場。

美國參議員Richard Blumenthal和Marsha Blackburn周一表示，參議院司法委員會將討論已獲得兩黨議員支持的「開放應用程式市場法案」（Open App Markets Act）。

民主黨參議員Blumenthal在聲明中表示，該法案旨在「阻止蘋果和谷歌擊垮競爭對手並破壞消費者權益。打破這兩大巨頭對app市場的牢牢掌控，是早就應該做的事」。

共和黨參議員Blackburn表示，這場聽證會讓我們要蘋果和谷歌等大型科技公司負起責任又邁進了一步。這些科技巨頭強迫用戶只能使用自家的應用程式商店，犧牲的就是那些新創企業。

谷歌和蘋果尚未對此發表評論。

蘋果此前曾表示，其app商店是「前所未見的經濟增長與創新引擎，支持著全美所有50州、超過210萬個工作」。

谷歌此前表示，Android設備通常已預先下載至少兩個app商店，而app商家也並非只能透過谷歌Google Play應用程式商店銷售軟體。

參議員並表示，這項法案將禁止大型應用程式商店要求軟體商家只能使用他們的支付系統，並將禁止這些大型應用程式商店懲罰那些透過另一個app商店或支付系統提供不同價格或交易條件的應用程式。