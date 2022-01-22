苗栗縣警局提醒民眾多利用各種APP來掌握春節交通旅遊資訊。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍慰勞苗栗警分局員警辛勞。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市長邱鎮軍參加苗栗警分局加強重要假日維安工作協調會。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局舉行加強重要假日維安工作協調會。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

為全面迎戰春節連續假期車潮，苗栗縣警局交通隊提供5項APP給民眾參考使用，教導民眾在出遊時，聰明的避過車潮，另苗栗及頭份等2個警分局針對春節期假期，召開加強維安工作協調會，期望能落實維護春節期間交通治安，讓縣民過個平安順遂的春節。

縣警局交通隊表示，5項有關於交通即時資訊的APP包括有，

一、苗栗縣政府APP：可及時獲得縣內各項旅遊資訊，還可參加抽獎，幸運兒還可獲得最大獎汽車1台。

二、內政部警政署警政服務APP：提供即時路況查詢、收聽警廣、測速執法點查詢及電話報案等多項服務功能。

三、即時路況影像APP：取得道路裝設攝影機(CCTVs)、測速照相站點及警廣路況站點等車流量資訊。

四、i68國道資訊Live：得知台72線快速公路各路段行車速度，遇有行車速度下降，可提前改道或行駛替代路線。

五、高速公路1968 App：獲得最新111年春節連續假期交通疏導管制措施、機動開放路肩、施工維護及壅塞路段等多方訊息。

為了做好春節連假的治安與交通工作，苗栗及頭份兩個警分局，也特別舉辦「加強重要節日安全維護工作」協調會，警方表示，今年的加強維安工作將自1月24日22時至2月7日24時止為期15天，工作重心以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大工作為主軸，來營造一個「平安、祥和、快樂」的新春假期。

苗栗市長邱鎮軍為感謝苗栗分局員警平時辛勞付出，偕同市代會代表，前往苗栗警察分局加油打氣。頭份分局則邀集頭份義警中隊、民防中隊、志工分隊、鄉市公所、守望相助隊、等人出席，期望能夠落實營造平安、祥和、快樂的春節假期和優質的旅遊環境。