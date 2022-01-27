苗栗看守所安排收容人寫春節賀卡回家。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所安排收容人利用環保回收材質裝飾。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗看守所安排收容人以通訊軟體視訊向家人問候。（苗栗看守所提供／謝明俊苗栗傳真）

春節將至，正是全家返鄉團聚的時節，由於國內疫情復發，變種病毒肆虐已形成社區感染，苗栗看守所為保護機關、收容人及家屬的安全，避免群聚造成防疫破口，暫停舉辦收容人面對面懇親活動，改為電話及視訊「親情連結」，以兼顧機關防疫安全及收容人的親情聯繫。

苗栗看守所「春節擴大收容人電話懇親」，選在春節假期前夕的元月27、28兩日辦理，透過中華電信苗栗營運處的熱心支持，免費提供12線專線電話，讓全所七百多名收容人，每個人都可以撥打6分鐘免費電話回家。

會場中，收容人充滿期待的輪流撥電話給自己關心的家人，女收容人小妤（化名）在會場中不斷流淚，怕自己哭出聲來而用手緊按著嘴巴，事後表示自己因開車不慎致人死傷而入監，第1次打電話回家聽到親人的聲音，忍不住一直想哭，收容人透過與家人的感情連線，更感受到了親情的可貴。

苗栗看守所另舉辦「傳情賀年卡、讓愛不卡卡」寄賀年卡回家活動，全面發放全體收容人免費春節賀卡，寫上內心的感恩心情語言，由所方收齊後統一寄回家，郵資費用同由所方負擔。收容人阿銘（化名）表示，有些話在面對面或講電話時往往說不出口，只有透過文字，才能順利表達自己的心情，藉著春節賀卡，寫上自己想對家人說的話，除了祝福，也能讓家人明白自己的感謝，還有對未來的期許。

苗栗看守所另外辦理「用愛傳line、沒有距離」─line視訊懇親活動，從12月中旬起至1月28日止，長達1個多月的時間，開放收容人申請line視訊懇親，以視訊方式取代面對面，避免疫情感染風險。女性收容人阿美（化名）在視訊上看到了白髮蒼蒼的母親，不由自主流下淚來，很感謝所方的用心，讓她見到了因行動不便而半年多未見面的親人，並表示出監後要好好陪伴家人，絕不會再進監所了。

苗栗看守所為了鼓勵收容人利用美工材料及各種環保回收材料裝飾自己生活的場舍，特別為收容人舉辦「家的感覺-收容人場舍布置比賽」美化生活環境，增添農曆春節氣氛，營造在家過年的感覺，裨益收容人舒緩年節思鄉情愁，更能彰顯環保再生的意義。

苗栗看守所所長張龍泉表示，親情的支持是收容人改過自新最強大的動力，春節是民俗傳統最重要的節日，收容人在理當闔家團聚的時候卻仍在監所執行，難免會特別有感觸，在春節前舉辦系列活動，是為了幫助收容人穩定情緒並珍惜與親人聯繫的機會，期待收容人透過親情的連結及觸動，能自我期許，有朝一日出監所後展開新的人生。