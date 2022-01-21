中央版疫苗護照上路 柯文哲已向衛福部申請介接台北通APP

中央數位新冠病毒健康證明上路，台北市長柯文哲21日引用電影「海角七號」經典台詞山也BOT、海也BOT，指這個時代山也APP、海也APP，常為了每一個需要就要下載一個APP，市府已發函給衛福部另開一條路，透過台北通APP代表個人向衛福部申請數位新冠病毒健康證明。

柯文哲今午主持防疫記者會，他對於疫苗護照指出，昨天中央公布數位新冠病毒健康證明申請，有3種申請方式，會給申請者一個黃色的文字敘述，附QRCode經掃描後可解讀施打疫苗狀況。

他表示，以前看電影「海角七號」有台詞是山也BOT、海也BOT，這個時代山也APP、海也APP，常為了每一個需要就要下載一個APP，每次要填資料，特別是有實名制需要，就要填一大堆資料就變成重複。

柯文哲說，民眾申請台北通APP時，會嚴格查核身分，並經過手機驗證，市府已發函向衛福部提出申請，除目前衛福部3種方法外，另開一條路，用台北通代表個人向衛福部申請數位新冠病毒健康證明。

他解釋，若申請通過，未來在台北通會有一個頁面可點選同意，市府本來就有身分證字號、健保卡、戶籍謄本資料，民眾就可把健康證明下載下來。

柯文哲還說，中央昨天才公布新冠病毒健康證明，今天就要求市府去八大行業要檢查，實施起來有點困難，如果還來不及下載健保快易通或數位新冠病毒健康，就先隨身帶著小黃卡，不然也沒辦法，台北通做好後會比較方便。