長期照顧憨慢兒的台南蓮心園社福基金會，特別邀請知名主持人陳明珠及名醫杭良文，共同擔任愛心公益大使，邀請民眾一起做公益，昨（12日）上午舉辦啟動記者會，民眾只要捐款1500元，就能獲得憨慢兒親手栽種的愛心盆栽，象徵為社會種下善念，廣布福田，傳遞愛的力量。

蓮心園社福基金會執行長張豪澤表示為了貫徹創辦人張田黨的理念，考量台灣的身心障礙者長期以來面臨許多問題，蓮心園的成立，解決了憨慢兒基本的生活需求，除了投入他們的生活學習、自立照顧、休閒娛樂和職業學習外，也朝輔導正常化和自立生活作為努力目標，蓮心園開始設立工作學習課程，並進入社區成立日間作業所、庇護農藝工廠及農場，協助憨慢兒融入社區，邁向自立生活。

憨慢兒是一群長不大的孩子，他們的心靈純樸，在不平凡的成長過程中，需要我們給予更多的愛與耐心，來幫助他們適應這個變化太快的世界。在台南白河的庇護農藝工場內，憨慢兒在工作人員的輔導下，參與植物種植的過程，睡眠醫學中心主任杭良文醫師認為：親近大自然，親手參與植物的栽種，這種園藝治療的方式，可以幫助憨慢兒調適他們的身心。

為了讓憨慢兒能獲得持續的輔導，以及安定的家園，蓮心園社福基金會特別邀請知名主持人陳明珠及名醫杭良文，共同擔任愛心公益大使，邀請民眾一起做公益，捐款1500元以上，就可以獲得憨慢兒所栽種的盆栽，累積捐款3000元以上，還可以獲得憨慢兒親手做的手工蛋捲。陳明珠表示：社會弱勢者需要大家共同的關心，非常高興能擔任蓮心園的愛心公益大使，這次捐款送盆栽的公益行動，除了象徵種下善念，廣結善緣與善果以外，常看綠色植栽，也能幫助我們穩定情緒，促進社會的愛與和諧。

蓮心園社福基金會的公益募款行動從即日起開始，陳明珠與杭良文醫師共同參與拍攝的公益廣告將同步上映播出，出身台南的立委王定宇也到現場表達支持，邀請民眾用行動關懷弱勢，支持蓮心園憨慢兒捐款網址為：https：／／lihi1.cc／uNrIN