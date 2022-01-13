根據路透社最新調查，絕大多數日企希望中央政府的疫情金援政策，能在2022年時繼續實施。其中，大概有3分之2也期望，政府能出手幫忙抑止大宗物資價格續漲，以及改變日圓一直處於弱勢狀態。

歐美已開發國家，目前都對景氣刺激政策紛紛縮手，但日企還是需要自己政府的金融援助，好讓營運資金不會斷炊。同時，日圓過度貶值以及原物料價格居高不下，也讓已經成長緩慢，還有背負著社會高齡化的日本企業，各個是叫苦連天。

有家陶瓷日商指出，日圓已貶過頭，造成進口成本大增，原油以及原物料價格也跟著大漲。

此份調查指出，近8成日本企業表示，當地政府應該繼續實施擴張性財政，例如，減稅、金援、增加支出等方式，進而擴大財政赤字。因此，這些受訪日商中，6成認為景氣刺激計畫在2022年還要繼續實施，約兩成希望再延續至2023年，只有約17%認為應該馬上停止。

有家日本批發商指出，在財政方面有紀律，不亂支出固然很重要，但是景氣復甦與民生問題，政府應要先處理。同時，另家日企也認為，財政還是得保持擴張，一直要到服務業的營運也明顯好轉才行。

雖然有不少日本公司支持，日相岸田文雄的主張，那就是短期內應先考慮景氣復甦。但絕大多數不認為日本政府在2025財年，可達成預算盈餘的目標。

魚與熊掌不可兼得下，國債已超過GDP(經濟成長率)2.5倍的日本，目前正利用大撒幣的方式在拉抬當地景氣。學者專家表示，日本債台高築，岸田文雄倡議的國家預算，想要在3年後看到有盈餘產生，根本是一項不可能的任務。

同時，外界也憂心，日本財政日益惡化下，最後可能是日圓就此一蹶不振，還有通膨可能失控到無法控制地步。

至於對日本通膨的看法，這些日商中有3分之1預測，目前由物價上漲所推動的通膨，至少本季或第2季都可看到。但另有3分之1則預估，還會持續到2022下半年。甚至還有部分認為，通膨會一直發生到2023年，搞不好還會更久。