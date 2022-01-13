台中7歲黃姓男童今年4月間上柔道課時，遭何姓教練與4年級的學長接連重摔27次，導致他腦重傷昏迷，苦撐70天後不治，台中地院今天上午開庭，何姓教練辯稱是孩子有自殘、去撞牆才腦傷，黃母無法接受、哭著怒罵教練汙衊，也呼籲社會還兒子一個公道。
「你知道白髮人送黑髮人的痛嗎？你不知道，所以你一直在撒謊。」黃母怒批何姓教練說，教練竟在庭上汙衊兒子自殘，實在太過分，現在只希望法律還給兒子一個公道、還給全家一個公道，讓教練能受到最嚴厲的制裁。
黃母說，今年4月21日早上，載著可愛的兒子去學校上課，兒子進校門前回頭說「媽媽再見」，沒想到這句話成為兒子對她說的最後一句話，晚上再見到兒子，他已經昏迷，當時教練還說「他很聰明，他在假」，現在只要想到兒子最後的生命中心裡帶著恐懼，就痛得無法忍受。
黃姓男童是今年4月間，在上柔道課時遭何姓教練與學長連番重摔，前後達27次，導致他腦部重創陷入昏迷，送醫院搶救70天後，6月29日因心臟衰竭離世。法院開庭時，法官一度在現場播放男童遭重摔的影像，黃母看得無法忍受直接離開現場。
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