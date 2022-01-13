台北市明天9點開放北市預約系統，由於原先預約時間為下周17日到21日，台北市副市長蔡炳坤今指出，明天系統新增開放到23日，讓時間剛好與中央切齊，提供至少7萬量能，北市不參與15日預約1922系統，下周北市系統退場、加入1922系統。

蔡炳坤指出，北市系統已於本周一預約17到21日接種，但中央1922系統將於15日到16日進行第19期預約，施打時間為17到23日，故北市19期無法加入1922系統，但明天將加開預約17到23日，讓時間與中央切齊。

蔡炳坤說，原來本周一預約完17到21日量能約11萬多，明天除了7個中型接種點之外，加上醫院多開出量能，預約量會超過7萬，希望開出2、300個醫療院所，等於下周會有至少18萬的量能。

蔡炳坤指出，19期北市的量能不會提給中央，但是20期北市會加入，等於台北市民15日上1922系統無法選擇台北市的疫苗施打點。

蔡炳坤說，「總不能走一半就算了，要完全走完」，24日開始使用中央第20期，並關閉北市疫苗預約系統。意即北市系統僅開放兩周又要退場。

蔡炳坤表示，北市系統系統可預約莫德納、BNT疫苗，AZ、高端要向醫療院所預約，診所僅提供一種疫苗，醫療院所最多可同時提供4種疫苗。他也呼籲可先讓65歲以上長者預約，周五預約後，會在周日前通知結果。

至於民眾恐在北市預約後又再1922預約其他縣市，蔡炳坤指出，中央系統與北市系統皆沒有戶籍限制，可能有民眾兩邊預約，造成重複預約，也恐怕會有時間差無法查核，這問題回到道德勸說，他呼籲國民守法。