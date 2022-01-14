法說會開成法會？大立光（3008）慘跌停！大立光13日召開法說會，因2021年毛利率慘跌破六成，EPS也跟進寫下8年新低，再加上對首季看法保守，早盤開低後隨即打入跌停，跌停和市價委賣張數不斷追家，迄上午9點半止，已逾500張。

大立光13日召開法說會，會前揭露去年財報，繼去年第三季以59.32％跌破六成關卡後，去年第四季毛利率又再度下滑，來到55.87％，連帶拖累全年毛利率也慘跌破六成關卡，來到59.95％，初估去年第四季單季EPS僅38.22元，跑輸去年第三季的39.22元及前年同期的51.87元，另全年EPS 139.13元，也不若前年的EPS182.9元。

就連展望首季，大立光執行長林恩平也因「進入傳統季節性淡季、供應鏈也還有問題」持保守看法，認為「元月比去年12月差，2月還會比元月差」。

受到財報表現不力影響，大立光今日股價殺聲隆隆，早盤以下跌165元的2210元開出後，持續走低，9點14分直接墜入跌停、見到2140元近期低價，也讓2000元的保衛戰再起的疑慮加重。