歐洲央行(ECB)副行長Luis De Guindos周四指出，歐元區的通膨並不像原先設想的那樣短暫，而今年的物價上漲也有超過預期的風險。

歐元區在上月的通膨來到創紀錄的5%。但ECB表示，即使不收緊政策，預計2023年和2024年的通膨率也會回到2%目標。

副行長在瑞銀一場活動上表示，通膨不會像前幾個月預測那般短暫，對未來12個月通膨的風險評估正略微的向上。另外，能源成本很可能維持上升，供應端的瓶頸也持續對物價造成壓力。

De Guindos也表示，長期來看，通膨的風險依舊會回到平穩；2023年和2024年的通膨水準都會略低於ECB的2%目標。

然而ECB一些官員對此點抱持懷疑態度，警告隨著工資政策可能調整，以適應更高的物價成長，通膨可能會進一步保持在高於目標的水準，從而使這種通膨飆升更加持久。

儘管能源價格在過去幾周上升，但副行長認為，這不會根本地改變通膨(未來)樣貌。他說，Omicron變種病毒也不太可能明顯地改變成長的前景；De Guindos認為歐洲經濟體已經適應了在傳染病之下生活。