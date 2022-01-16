網球名將喬科維奇(Novak Djokovic)因為拒打疫苗，無法參加澳洲網球公開賽。而他拒打疫苗的堅持，也成了部分法國民眾不打疫苗的理由。法國巴黎出現幾千名抗爭者，以「我們也有喬科維奇的自由」為口號，抗議法國國會即將出枱的防疫政策，新的規定對於未接種疫苗的人施加更多的限制。

半島電視台(Aljazeera)報導，這項草案還在法國議會裡辯論，但是抗議者已走上法國各城市的街頭。星期六在首都巴黎，有上千人集合在艾菲爾鐵塔，開始「我有不打疫苗自由」的示威，類似的抗議也在波爾多、圖盧茲和里爾等大城市也有發生。

人們高呼「拒絕疫苗」，或是「我也有喬科維奇的自由」，試圖以世界男子網球排名第一的喬科維奇當代言人。波爾多的抗爭領袖帕斯卡(Pascal)說：「喬科維奇目前就是我們的旗手。」既然他可以不打疫苗，那其他人也可以。

法國做為近代歐洲倡導自由平等博愛的國家，對於政府不管動機與目的為何，總會有一批人對於任何強制型政策都有先天的抵制。在巴黎，示威者舉著法國和地區旗幟，橫幅條寫著「他們想要控制的不是病毒，而是你。」

兩名示威者勞倫斯(Laurence)和克萊爾(Claire)說自己有接種疫苗，但是反對青少年的強迫施打與疫苗護照，「我們不明白為什麼連青少年也要接種疫苗，他們沒有危險。」

法國警方在里昂、南特、波爾多和馬賽的統計，抗議人數大約都在1,000人左右。

示威者希望超過上週末走上街頭的 105,000 人，其中一些人可能是受到馬克龍在報紙採訪中宣布他想用新的限制措施“淘汰”未接種疫苗的人，直到他們接受冠狀病毒疫苗注射而動員起來的。

法國國會正在討論疫苗護照的實行細節，要進入酒吧和餐廳等公共場所，都要先出示疫苗護照，若不出示，營業者可以拒絕顧客進場。