14日上市公司總市值為57兆198.97億元，較前周五（7日）總市值增加7827.41億元，周增幅為1.39％。群益證券本周看好六大題材類股，包含：高效能運算HPC股、面板股、LED股、金融股、高殖利率股、傳產業績股等，看本周台股指數區間為18100-18700點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.國安基金管理委員會執行秘書財政部次長阮清華日前表示，美國升息資金不一定回流，台灣經濟基本面是10年來最好，台股價差、投資收益比利息收益更好，加上新台幣升值，外資跑掉機會相對少，台股收益好投報率高，資金不一定會走。

2.1月聯準會會議紀錄顯示升息預期提前，美股重挫，但聯準會升息初期，台灣央行6月前不會跟進，台股修正格局呈現中小型電子股大跌，而台積電與權值股相對穩定，指數守住萬八關卡，外資買盤也持續加碼，萬八（約月線）也是中多關鍵位置。

3.殖利率投資價值提高，2022年1月起非科技股表現相對穩定主因，其一是股價基期相對較低，具備輪動補漲機會、其二是殖利率相對高，金融、塑化、航運、鋼鐵等短線股價拉回，會讓殖利率更提高，適合穩健型資金投資。