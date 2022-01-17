【旅奇傳媒/編輯部報導】每年3至5月油桐花開時節，賞桐已成為重要的全民休閒旅遊活動，桐花祭活動也被列為臺灣觀光雙年曆國際級指標活動，受到國際旅客之關注及親睞。

客家委員會楊主任委員長鎮表示，桐花開花情報以往都是透過各地志工蒐集，後續由客委會及各縣市政府網站取得，為便於遊客提前安排賞桐行程，針對「2022桐花祭」，客家委員會除持續推廣桐花小旅行行程、伯公祭儀等活動外，特別擇定10處桐花景點建置IOT監測設備，透過蒐集地區相關環境數據(含濕度、雨量、風向、風速、日照等環境數據)，並記錄桐花生長狀況，再比對歷史開花資料建構桐花開花預測模型，未來也將結合中央氣象局、農委會林務局網站共同露出桐花花況資訊，以利民眾取得即時花況提前安排行程。

▲客委會針對2022年桐花祭建置監測設備。 圖：客家委員會／提供

客委會表示，已在10處桐花景點建置IOT監測設備，包括，桃園龍潭客家文化館、新竹峨眉十二寮休閒農業區、歇心茶樓、苗栗獅潭紙湖農場、公館油桐花坊、三義卓也小屋、銅鑼桐花樂活公園、臺中東勢客家文化園區、彰化芬園就是愛荔枝樂園、南投埔里牛耳藝術渡假村等，歡迎遊客來到客家庄體驗自然生態、美食、景點及濃濃的好客風情，也期待透過智慧科技運用讓遊客賞桐不用靠運氣，也可以很智慧！

▲客委會今年特別建置了桐花智慧監測系統。 圖：客家委員會／提供

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