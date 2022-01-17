疫情趨於嚴峻，為防範於未然，各大科技廠都繃緊神經，做好防疫，不僅鴻海（2317）稍早宣布了四大措施以為因應，智邦（2345）也跟進表示，未來會密切關注疫情狀況，就防疫措施進行滾動性進行調整。

鴻海今早提出四大防疫措施，包括限制訪客入廠、會議改以視訊為優先、暫停健身及按摩服務，且桃園地區禁止跨廠區交流。

至於智邦也宣布將逐步調整防疫措施，除進行人員滾動式快篩，上周也已開始停止共餐，員工內餐改採餐盒形式。由於疫情仍在持續發展中，智邦表示，未來仍會視疫情狀況，持續進行調整。