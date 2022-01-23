國內疫情急遽升溫，中市府持續強化大型餐宴會館防疫宣導。（台中市政府提供）

因應國內本土疫情急遽升溫，且年底正值公司尾牙旺季，台中市政府經濟發展局專門委員謝公耀近日率隊前往烏日區大型婚宴場所宣導防疫措施，現場適逢壽險公司舉辦年終活動；經發局提醒主辦單位務必落實餐飲防疫措施，於宴席間不得逐桌敬酒敬茶，大家共同防疫，才能有效防堵疫情，降低疫情傳播風險，市府將持續強化大型餐宴會館防疫宣導。

經發局指出，疫情期間請大家配合市府政策，尤其近期染疫人數攀升，無論是業者、活動廠商、民眾務必嚴格遵循相關規範；市府也全力戒備、持續宣導業者做好防疫工作，並將視疫情情況調整防疫作為，兼顧民生經濟，守護市民健康。

大型婚宴業者說，因應這波疫情來勢洶洶，公司於入口處、宴會廳已公告提醒嚴禁逐桌敬酒，並積極落實實聯制、量體溫及手部清潔消毒，另為強化員工健康管理，維護消費者健康，公司積極鼓勵員工儘速接種第二、三劑疫苗，並留存接種紀錄備查。

經發局強調，台中目前沒有本土確診個案，但請市民朋友千萬不要掉以輕心，無論是年終尾牙，春節採買，避免出入人多擁擠的場所，嚴格落實個人衛生防護，配合戴口罩、勤洗手等，做好防疫，平安健康過新年。