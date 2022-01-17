證交所今（17）日公布去（2021）年第四季成交值5億元以上大戶人數3791人，成交值1～5億元的中實戶30463人，成交值1億元以下散戶數412萬228人，均持續較去年第三季下降，但三項數字均寫下歷史第三高。

依證交所統計，去年第二季大戶交易數為5990人、中實戶為48826人，散戶為439萬1077人，第三季大戶數小降為5309人、中實戶為42395、散戶為427萬8413人，第四季更有顯下降。

此外，證交所也統計，去年第四季自然人占集中市場總成交值比重為65.78％，外資為26.34％，國內法人則為7.88％（第三季自然人占集中市場總成交值比重為70.25％，外資為22.18％，國內法人為7.57％）。

2021年12月台股成交量周轉率13.09％（11月為16.38％）；當沖成交值占比40.02％、平均每日當沖戶數12萬8090戶（11月分別為41.68％、15萬2691戶）；ETF成交值占比2.9％（11月為2.39％）。

此外，12月自然人成交值比重66.15％（11月為67.05％）、外資成交值比重25.32％（11月25.68％）；有交易戶數316萬1056戶（11月336萬3132戶）。