金管會公布2021年公開發行公司募資概況，合計件數達527件、年增8.88％，為僅次於2010年的歷史次高，金額則高達1兆1131億元，年增3.6％，再度改寫歷史新高。其中，擴充廠房設備及充實營運資金的金額及占比均顯著增加，前者更雙創歷史新高。

金管會統計，去年公發公司於國內公開募集申報生效案共422件、年增55件或14.99％，募集金額達1兆500億元、年增達344.12億元或3.39％，連2年突破兆元關卡，無論件數及金額均創下2008年開始統計以來歷史新高。

觀察公發公司募資用途，仍以償還債務達4611.29億元為大宗，但金額年減865.23億元或15.8％，占比自57.86％降至48.49％。擴充廠房設備達2938.09億元，年增216.48億元或7.95％，占比自28.75％續升至30.9％，金額及占比雙創新高。

而充實營運資金去年達1428.76億元，年增471.95億元或49.33％，占比自10.11％升至15.03％。轉投資369.2億元，年增163.1億元或達79.14％，占比自2.18％升至3.88％。購併150億元、占比1.58％，其他11.55億元，年減103.85億元或92.3％，占比降至0.12％。

金管會表示，去年公發公司國內募資件數及金額持續成長，件數成長幅度高於金額，主因小型募資案件較多。而國內募資金額占比自92.19％降至90.1％、國外募資金額占比自7.81％升至9.9％，主因募資案規模較大、金額年增達31.06％所致。

而去年公發公司辦理國內現增及發行公司債募資的資金用途，仍以償還債款為大宗，但用於擴充廠房設備及充實營運資金的金額及占比均較前年增加，前者更雙創歷史新高，顯示國內經濟環境正向發展，企業有擴大營運及生產規模需求。

至於去年公發公司辦理私募案共105件、年減12件或10.26％，但募集金額631.29億元、年增43.27億元或7.36％。對於件數減少但金額增加，金管會指出，主因2020年募資規模在1億元以下的小型私募案件較多所致。