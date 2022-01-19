根據統計，2021年期間現代汽車與子公司起亞，在歐洲售出的環保綠色車年增21%外，同時也超過100萬輛。

根據歐洲汽車製造商協會(ACEA)數據，因為歐洲環保意識提升，現代與起亞在2021年時，在當地一共賣出101.8萬餘輛綠色汽車。現代在歐洲大賣，也可稍微止血一下，因缺料而產量大傷的業績。

另外，2021年，現代汽車集團在歐洲市場的市占率也超越BMW並躋身第4位，也就是名列在德國福斯、荷蘭Stellantis以及法國雷諾之後。2021年，現代在歐洲客用車輛的市占為8.7%，年增1.7%。

Stellantis是由美國飛雅特克萊斯勒汽車，以及法國汽車製造商寶獅雪鐵龍，雙方各出資一半於2021年初，將總部設在荷蘭阿姆斯特丹的一家跨國大車商。

至於2022年現代汽車集團的銷售目標，是設定一年能賣出747萬輛汽車，希望比2021年的667萬輛，還要增加12%。