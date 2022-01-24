BMW凌晨過彎不慎墜山谷成廢鐵，所幸車上2男2女僅輕傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

BMW凌晨過彎不慎墜山谷成廢鐵，所幸車上2男2女僅輕傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

BMW凌晨過彎不慎墜山谷成廢鐵，所幸車上2男2女僅輕傷。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

BMW凌晨過彎不慎墜山谷成廢鐵 2男2女僅輕傷

20歲賴姓男子23日凌晨駕駛名下BMW轎車，搭載友人1男2女上虎頭山，疑似因天色昏暗又天雨路滑，在桃園區成功路三段一處彎道打滑衝向對向車道，一路直衝栽進山谷，所幸樹叢擋住僅墜谷約10餘公尺，正好有車行經見狀趕緊報警，2男自行脫困，但2女受困後座全靠警消通力合作救出，雖然車子已摔成廢鐵，但4人僅輕傷，賴男酒測值為0，警方呼籲夜間行經山路務必減速慢行。

桃園警察分局23日3時40分接獲民眾報案，稱桃園區成功路三段，有輛BMW高速衝出邊坡墬入山谷中，轄區青溪派出所立即與桃園交通中隊，偕同大有消防分隊火速趕往救援，到場後發現車輛摔落約10餘公尺深，所幸被樹木擋住並無墜谷。

警消發現車上2男已自行脫困，但2女仍受困車內，員警立即封鎖該路段進行交通管制，並配合消防救難人員下到山谷中，將受困的2名女性乘客以長背板救援到平面道路，再送往醫院治療，所幸2人分別是擦挫傷和瘀傷等輕傷，並無生命危險。

警方也對20歲賴姓駕駛實施酒精測試為0，賴男供稱，因夜晚天色昏暗加上天雨路滑，加上對於路況不熟，才會不慎打滑發生意外。警方呼籲汽機車駕駛，夜間行經山路務必減速慢行，以維護行車安全。