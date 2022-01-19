《韓股》外資進場 KOSPI跌0.69％ 12:332022/01/19 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 19日，由於有外資與法人的逢低買盤介入，韓股並未大幅走跌，目前大盤在2844.5點，跌19.74點或0.69%。同時，韓元也走貶。 權值類股中，以科技族群反彈較大。三星電子跌0.52%，SK海力士漲0.79%。另外，三星生物製藥漲1.49%，賽特瑞恩也漲3.45%。 美元兌韓元在1192價位附近，韓元貶1.9元。 《韓股》投資人在LG Energy上市前縮手 韓股創7周新低 《韓股》美升息緊迫 韓股疲弱 #三星 #韓元 #韓股 #瑞恩 #外資進場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》升息怕怕 法人賣、韓股跌 16:482022/01/14 財經 瑞銀中國股票基金 減持茅台 04:102022/01/13 全球財經 《韓股》物價飆升 KOSPI連4黑 15:572022/01/18 財經 《科技》小米拚歐龍頭 德國背書資安「無異常」 12:332022/01/18 財經 《韓股》KOSPI跌0.3％ 終結連2紅 16:482022/01/13 財經 遠傳賀新春 購機加碼最高折8888元 15:472022/01/13 生活 《科技》智慧機鏡頭升級 光學雙雄反黯淡 09:432022/01/13 財經 台積電輾爆陸、韓2大巨頭 謝金河挖出下一波被養肥的股票 12:422022/01/18 財經 台積電打爆美、韓晶片巨頭 專家曝兩大死敵慘輸關鍵 10:552022/01/18 財經 摺疊機買氣熱 有望躍新主流 04:102022/01/17 全球財經 訊後首現身 林姿妙：相信司法公正 04:102022/01/16 政治要聞 財經熱門新聞 美股全面暴跌 連台股都慘摔！幕後殺手抓到了 - 財經 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 通膨爆炸美股狂洩！Fed還慢吞吞…投資大師曝最終結局 - 財經 統一超尬全聯 推便利快超市 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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