19日，由於有外資與法人的逢低買盤介入，韓股並未大幅走跌，目前大盤在2844.5點，跌19.74點或0.69%。同時，韓元也走貶。

權值類股中，以科技族群反彈較大。三星電子跌0.52%，SK海力士漲0.79%。另外，三星生物製藥漲1.49%，賽特瑞恩也漲3.45%。

美元兌韓元在1192價位附近，韓元貶1.9元。