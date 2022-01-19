警方利用微波傳送技術，即時傳送違停地點畫面。（通霄警察分局提供／李京昇苗栗傳真）

派出所員警能夠在所內即時監控是否有違規。（通霄警察分局提供／李京昇苗栗傳真）

台61線西濱公路通霄路段「日落大道」，是當地知名拍照景點，但常有民眾違規停車拍照，通霄警察分局在該路段設置「位移偵測違規停車警示裝置」，結合即時廣播及微波傳送技術，即時掌握是否有民眾違規，因應農曆春節來臨，將加強取締違規狀況。

通霄警分局表示，為了監控新埔聯絡道車流及違停狀況，架設多組監視器，並在新埔聯絡道禁止停車區域，以及道路中央畫設警示區塊，一旦違停車輛或行人進入警示區域30秒，可以利用微波傳送技術，即時傳送違停地點畫面至附近派出所，回傳時也會發出警報，派出所員警即出勤勸導或取締。

通霄警分局指出，為防春節因賞景或拍照造成交通堵塞，警示時間春節期間縮短為10秒。近日分局進一步強化該套系統，設置即時廣播系統，違停車輛或違規行人一旦進入警示區域，除發出警報外，值班員警即能利用廣播系統視違規狀況廣播。

通霄分局表示，農曆春節假期長達9天，預估台61線（2月4日將出現北上車潮，尖峰時間為下午4點到晚上10點，分局將運用「位移偵測違規停車警示裝置」，來輔助交通疏導。