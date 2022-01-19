前內政部長、台灣大學土木工程系教授李鴻源，19日至新竹縣政府，以「韌性城市與河川治理」作為專題演講，並分享新莊中港大排等整治經驗，期望能作為豆子埔溪的借鏡，談及竹竹合併，李鴻源也肯定此方向，但也認為「急事更要緩辦」、「不能透過表決硬把2人送作堆」。

李鴻源談及新竹縣市合併議題，先是肯定合併的方向，但認為要怎麼併，「需要有專業的討論」，並要全面檢討，他指出，急是更要緩辦，像是要先談好聘金，再談結婚，不能透過表決硬把2人送作堆，區域規畫也不應做為選票的算計。

李鴻源在專題演講中指出，未來極端氣候將成為常態，城市治理必須要有耐災的應變能力，這就是城市的韌性，過去幾十年的時間，工程界相信人定勝天，但在氣候急遽變遷的現在，李鴻源認為，應該要轉念「為失敗而設計」，透過都市設計解決淹水問題，進行國土規畫是根本防治的方法。

竹北市的豆子埔溪過去常有枯水期魚群死亡、大雨來臨溪水又快淹到橋面的狀況，李鴻源也分享新莊的中港大排、中壢市老街溪、台中市東大溪的整治經驗，他認為，需要打造海綿城市、低衝擊開發、活化社區由下而上形成參與式決策，就讓水質淨化、生態教育、環境改善及永續經營的構想落實。

新竹縣長楊文科表示，李鴻源為國內河川治理的權威，對於整合都市計畫、城市防災具有豐沛的經驗和遠見，相信與會者都能滿載而歸。