房價居高不下，政府持續祭出打房措施，國泰金對於過去6個月民眾居住地住宅的價格變化進行調查，今年1月與去年3月調查結果比較顯示，超過8成民眾認為過去半年房價漲幅超過3％，較上次調查增加17.7個百分點，民眾認為房價上漲的比例明顯增加。對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，約55％民眾認為漲幅會介於3％到10％，顯示民眾對房價上漲預期不變。

今年1月調查指出，83.3％民眾認為，過去半年房價上漲幅度超過3％，而認為漲幅介於正負3％的民眾，約14.6％，較去年3月調查時減少15.8個百分點；僅2.1％民眾覺得房價下跌超過3％，較去年3月調查減少1.9個百分點。

由於通膨預期，加上仍處低率環境，對於未來6個月居住地住宅的價格變化預期，今年1月與2021年3月調查結果比較顯示，認為未來半年居住地住宅價格漲幅超過10％達到24％，較2021年3月調查增加12.5個百分點；54.6％民眾預期房價漲幅介於3～10％，較2021年3月調查增加2.4個百分點；預期房價將在正負3％區間內變化的民眾比例則從30.9％降至17.8％，較2021年3月調查減少13.1個百分點；僅3.5％民眾預期房價跌幅超過3％，較2021年3月調查減少1.8個百分點。