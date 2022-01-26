聯亞(3081)今(26)日舉辦法人說明會，去年第四季獲利慘淡，每股僅賺0.07元，累計去年全年每股獲利3.71元，相較2020年衰退逾4成之多，創下上市以來新低，惟在股利上，聯亞展現誠意，董事會決議每股擬配發現金股利3.5元，配息率將達94%。

聯亞去年第四季營收3.47億元，季減少9.27%、年減少49.49%，單季稅後純益688.4萬元，季減少78.37%、年減少96.95%，每股獲利0.07元，單季毛利率23.52%，季減少9.24個百分點、年減少31.04個百分點；累計去年營收18.72億元，年減少18.9%，稅後純益3.37億元，年減少42.7%，每股獲利3.71元，全年毛利率落在41.03%，年減9.4個百分點。

聯亞去年第四季營運大跳水，主要是受到大陸基地台建設拉貨動能不如預期影響，單季營收3.47億元，單季每股獲利僅也僅剩下0.07元，累計去年全年每股獲利為3.71元，相較2022年的6.5元大幅衰退，更是上市以來新低。

財務長楊吉裕今表示，去年第四季營收衰退主要是大陸5G並未開標，毛利率23.5%則是因為營收金額下降以及產品組合變化，再者就是毛利較低的PD產品佔營收比較高，不僅如此，單季營益率、淨利率也下滑到0.9%、2％，相較去年第三季大幅衰退，另外，聯亞去年第四季匯兌損失也逾百萬元。

展望第一季，楊吉裕表示，首季是傳統淡季，氣候關係有下雪地方暫停施工，但大陸地區需求比第四季提升，由於第一季是傳統淡季，希望與2019年同期相當。

聯亞去年獲利表現翻船，惟董事會卻展現誠意，決議每股擬配發現金股利3.5元，配息率將達94%，現金殖利率約1.78%。