2021年外資來台總結出爐。根據經濟部投審會統計，去年全年僑外投資件數共2711件、74.7億美金，各較前一年衰退21％、18％。而且這是連三年投資金額減少，也是連2年呈雙位數減幅。

經濟部投審會表示，去年主要受到新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，且變種病毒Omicron使疫情升溫，對跨境投資造成顯著影響，導致僑外投資下滑。

我國外商投資從2019年開始反轉，當年全年114.4億美元，年減2％，2020年91.4億美元，再減18％，2021年最新同樣減幅高達18％。

不過投審會樂觀估計，外國環境風險評估公司將台投資環境列為全球第4名，顯示我對外資具吸引力，預期隨著全球疫情衝擊下降，逐步恢復跨境移動後，可望再吸引僑外資回流。

其他外資部分，2021年新南向國家台投資件數529件、10.58億美金，金額則較上年同期增加162％，投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞；投資金額增幅較大，是因去年有泰商泰金寶科技股以85億500萬元增資泰金寶電通、新加坡商EMPYRION DC PTE. LTD增資佇慧數據等大型投資案關係。

陸資來台方面，全年更僅核准49件、1.16億美金，件數少46％、金額減8％。投審會表示，顯示受到美中戰略互動下兩岸關係、國際經貿情勢變化及修正大陸地區人民來臺投資許可辦法等影響下，陸資來台呈下降趨勢。