繼日前大陸人行兩項政策利率之後，大陸資本市場高度關注的LPR（貸款市場報價利率）20日上午公佈最新利率，並出現1年期、5年期「雙降」調整。其中1年期LPR利率為3.7％、下降10個基點，連續2個月下調；5年期以上LPR則時隔21個月首度調降下降5個基點來到4.6％，降幅和業內普遍預計相符。

據時代財經引述中歐國際工商學院教授、前人行調查統計司司長盛松成表示。這種不對稱調整在預料中，體現人行對企業尤其對中小微企業的貸款支持。

盛松成也說明，房地產按揭貸款一般都是5年期以上。本次下調5年期LPR，一方面是表現出對購房剛需以及改善性需求的支持；另一方面也對房價一定程度的控制，反映「房住不炒」基調仍然不變。

招聯金融首席研究員董希淼觀察，本次LPR的調整頗具深意，進一步傳遞穩增長的訊號。他說「信心比黃金更重要」，近期大陸貨幣政策持續調整產生疊加效應，有助恢復市場主體對未來預期和信心，激發市場投資需求。

值得注意的是，此次人行的LPR發佈，從過去每月20日上午9點半改為9點15分，背後也有深意。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，從資本市場來看，9點15分正好是股票市場集合競價時間點，LPR作為基礎利率，此時發佈對引導資本市場預期將產生積極作用。