伺服器及網通需求強勁，散熱廠建準(2421)今年營運看好，建準預期，今年第1季可望優於去年同期，全年亦可望比去年兩位數成長，亞系外資最新報告看好建準營運前景，將建準投資評等上調至「優於大盤表現」評等，建準今天呈現先跌後漲的格局。

建準2021年前3季營運因廣東廠租約於2021年底到期，2020年開始將廣東廠產線移轉至廣西廠及昆山廠，生產線移轉調整，讓建準不少訂單看得到卻吃不到，營運表現平平，所幸經過近一年生產調整，產線已調整順利，營運也自去年第4季開始重回成長軌道。

由於伺服器及網通產品需求強勁，且車用產品出貨增溫，建準預估，今年第1季營運可望優於去年同期。

就各產品來看，目前建準伺服器產品以風扇為主，公司近幾年亦朝水冷系統產品研發佈局，HPC主機的水冷板亦已開始出貨，建準樂觀預期今年伺服器及網通可望有不錯的成長；在車用部分，建準主要客戶為歐洲及大陸車廠，去年車用受客戶端缺晶片影響不小，由於基期低，今年有機會較大幅度的成長。

目前伺服器約佔建準營收20%，網通約佔10%，IT約佔30%，工業醫療設備約佔10%多，家電約佔7%到8%，車用約5%到6%，通路約佔10%。

建準表示，今年看起來很不錯，全年有機會較去年兩位數成長。

亞系最新報告指出，建準去年第4季業績可望超出預期，我們預估，單季每股盈餘為0.7元，雖然2022年還是有零組件短缺，但通訊/伺服器/工業及車用領域持續穩健成長，隨著產品價格調漲、產品組合優化及比重上升，我們上調建準2021年到2022年的每股盈餘1%及7%，將建準投資評等由「持有」上調至「優於大盤表現」評等，目標價為54元。