環保署20日進行台南新市產業園區、嘉義水上產業園區設置計畫案環境影響說明書審查，由於環評委員認為，開發面積廣大，但開發單位經濟部工業局所提出資料並不完善，因此兩案都得補正再審，相關資料必須在3月底前送抵後擇日再審。

新市園區計畫去年遭環評大會要求縮減開發面積，並退回專案小組審查，因此經過重新調整計畫後，20日再度送審。嘉義水上園區則因居民反對化學塑橡膠製造業進入。

台南新市園區則是開放食品及飼品製造業、紡織業、基本金屬製造業、金屬製品製造業、不含半導體製造業的電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業、倉儲業等。計畫面積原從98.5公頃縮減至69.22公頃。

至於嘉義水上產業園區設置計畫，規劃產業用地面積約47.82公頃，另外還有公共設施用地約31.74公頃，合計79.56公頃，為了配合配合馬稠後產業園區既有產業聚落，建構金屬、機械設備、電子產業聚落，以食品及飼品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業等行業。由於化學及塑膠製品製造業恐造成地方居民反對，故不納入引進產業考量。