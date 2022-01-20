山東高法微信公號20日消息，山東省青島市中級人民法院透過遠端視訊系統，18日至19日一審公開審理江蘇省電力公司前總經理費聖英涉嫌貪汙、受賄一案。檢方指控費聖英在總經理、副總經理任內，貪汙公款共計3341萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣1.45億多元）、受賄1億540萬餘元（約合新台幣4.58億多元）。全案審理終結，法庭宣布擇期宣判。

青島市人民檢察院指控，貪汙罪部分，2005年至2008年，被告費聖英在擔任江蘇省電力公司總經理期間，利用職務上便利，以報銷個人消費發票、簽訂虛假居間合同等方式，侵吞本單位及下屬單位公款共計3341萬餘元。

受賄罪部分，1999年至2016年，被告費聖英利用擔任江蘇省電力公司副總經理、總經理的職務便利，為相關單位和個人在業務承攬、投資入股、公司經營等方面提供幫助，費聖英單獨或者夥同他人、透過配偶非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣10540萬餘元。

庭審中，公訴機關出示了相關證據，被告費聖英及辯護人進行質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表意見，費聖英進行最後陳述。庭審結束後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

公開資訊顯示，被告費聖英1980年7月畢業於南京電力學校（現南京工程學院）財會專業。歷任中國水利電力物資總公司經營財務部副經理、經理、副總會計師、總會計師、副總經理（電力工業部物資局副局長）、電力工業部綜合管理司副司長、國家電力公司財務與資產經營部副主任、財務與產權管理部副主任，江蘇省電力公司副總經理、副總經理兼黨委副書記、國家電網公司總審計師等職。

2004年12月任現職省電力公司總經理、黨委副書記。2008年任浙江省電力公司總經理、黨組副書記。