南屯區一處鐵皮屋改建的私人招待所，今天上午發生兩名男子疑似酒後起衝突，分別受到刀傷送醫，全案正由警方調查釐清中。（民眾提供）

台中市南屯區4名男子，昨天晚上在一處鐵皮屋改建的招待所喝酒喝到通宵達旦，今天上午其中2名友人至屋外抽菸聊天，突然聽到屋內有爭吵聲遂進入查看，發現27歲張男及34歲黃男疑似酒後起衝突；警方獲報將張男、黃男兩人分別送到中山醫院及烏日林新醫院救治；其中張男頭部、臉部受撕裂傷及刀傷等，有生命危險，全案正由警方調查釐清中。

警方指出，中市四分局黎明所今天上午7時13分接獲119轉報，趕到南屯區新德街一處疑似私人招待所，見張姓男子身上有刀創傷，包括頭部有撞擊的撕裂傷及臉部受傷等送往中山醫院急救，目前開刀治療中，有生命危險；另名黃姓男子腿部輕傷送到烏日林新醫院救治。

警方表示，經初步了解，係4名友人於從昨天晚上就一起喝酒，喝通宵達旦到今天上午，其中2名友人至外面抽菸聊天，突然聽到屋內有爭吵聲，兩人遂返回屋內查看，即見雙方受有撕裂傷及刀傷等，目前均送醫診治中，衝突原因有待警方再釐清調查。

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