苗栗老翁停等紅燈突左轉 來車閃不及撞擊身亡 09:012022/01/20 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗市19日晚間發生1起車禍，消防隊員到場對傷者急救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗市19日晚間發生1起車禍，警方正在量測肇事車輛撞擊點。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗市19日晚間發生1起車禍，消防隊員到場對傷者急救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗市民族路、北安街口，19日晚間發生1起死亡車禍，1名70歲彭姓老翁騎機車在路口停等紅燈時，不知何故突然起步直接左轉，遭44歲黃姓女子所駕轎車撞及，彭姓老翁倒地血流滿地，當場失去生命跡象，經送醫後不治，黃女家住頭份，19日晚間來苗栗與友人聚餐，餐畢返回頭份時肇事，警方檢測後並未發現有飲酒，肇事責任正由警方釐清中。 國1南向楠梓路段火燒車 幸無人受困受傷 竹市一家4口染疫燒到三民國小！全校2225人採檢結果出爐 #19 #日晚間 #苗栗市 #起死亡車禍 #姓老翁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹確診女連2天逛巨城 和聯邦銀染疫者在IKEA足跡重疊 15:432022/01/19 生活 台北站前新光三越 限定福袋450份明線上開賣 19:462022/01/18 生活 因應朝天宮新春車流 北港警方規畫疏導路線 19:262022/01/18 寶島 國道三號沙鹿段 小客車撞護欄墜邊坡 釀1死4傷 22:292022/01/19 社會 台開自21日起取消分盤集合競價 20:442022/01/19 財經 1922預約平台莫德納 1天搶光光 04:102022/01/19 焦點要聞 北車爆發疫苗搶打潮 現場擠滿民眾 男星苦等4hrs才排到 09:522022/01/18 娛樂 繼免費快篩試劑 拜登政府再送民眾4億個N95口罩 21:212022/01/19 國際 大陸國務院聯合調查組：中石油累計倒賣進口原油1.795億噸 20:382022/01/19 兩岸 國際法院首位大陸籍院長、改革先鋒史久鏞逝世 享年96歲 13:312022/01/19 兩岸 疑Omicron入侵 帛琉累計189人確診 00:052022/01/20 國際 社會熱門新聞 人妻半夜回家見車位遭鄰居「霸停」氣炸 網一面倒叫她用這招 - 社會 F-16V戰機殉難飛官陳奕 死因出爐 - 社會 裸男陳屍摩鐵以為「馬上風」 竟是夫妻盜色誘下藥洗劫 - 社會 交了移工男友！女盛讚比「台男」更好 網揪1點勸：快放生 - 社會 人妻「保險套泡辣水」抓偷吃結局超展開 閨蜜與老公同時喊下面痛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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