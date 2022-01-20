苗栗市19日晚間發生1起車禍，警方正在量測肇事車輛撞擊點。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市19日晚間發生1起車禍，消防隊員到場對傷者急救。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市民族路、北安街口，19日晚間發生1起死亡車禍，1名70歲彭姓老翁騎機車在路口停等紅燈時，不知何故突然起步直接左轉，遭44歲黃姓女子所駕轎車撞及，彭姓老翁倒地血流滿地，當場失去生命跡象，經送醫後不治，黃女家住頭份，19日晚間來苗栗與友人聚餐，餐畢返回頭份時肇事，警方檢測後並未發現有飲酒，肇事責任正由警方釐清中。