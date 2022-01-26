桃園市長鄭文燦26日證實加貝爾幼兒園姊妹案、龍潭退休男案和遠雄自貿港區都有新增個案，市府也公布新疫調足跡7處，包括桃園火車站、6ixty8ight桃園中正店、大園區儂翠泰式料理餐廳、大潤發桃園八德店、全聯桃園中正門市等，呼籲足跡重疊者自主健康管理。

新聞處長詹賀舜表示，市府針對個案公共場所足跡，每日即時公告兩次；今（26）日上午公布案18521、案18530，及案18429（遠雄自貿港相關）自1月15日至23日相關公共場所足跡，包括1月15日、18日、21日曾至全聯桃園中正門市；1月17日、19日及20日曾至桃園火車站；1月17至22日曾至八德區私立加貝爾幼稚園；1月17日晚間曾至6ixty8ight桃園中正店；1月18日上午曾至She space桃園慈文館；1月21日晚間曾至大園區儂翠泰式料理餐廳、1月23日上午曾至大潤發桃園八德店。

詹賀舜表示，因應昨日有龍潭石門山山友及八德區私立加貝爾幼稚園孩童確診，針對幼稚園師生及家長採檢共664人，並匡列86人居隔。市府除了持續進行疫調外，為擴大採檢確保社區安全，將於龍潭區（預計1／26下午開放）及八德區（預計1／27開放）再增設社區採檢站，提供生活圈周邊民眾前往採檢。

詹賀舜指出，全市各臨時社區採檢站，包含：龍岡採檢站、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心、南園市民活動中心、新勢市民活動中心、大園市民活動中心、蘆竹採檢站、三和天幕籃球場、桃園後火車站停車場、中壢區公民會館；請民眾如與確診個案足跡有所重疊、或認為有必要者，儘速前往社區採檢站採檢，確保自身健康與社區安全。

詹賀舜呼籲，市民朋友如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。