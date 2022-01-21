一名巴姓(化名)民眾日前自美國入境，於桃園完成168小時檢疫後，未依規定前往原填報居檢處所，卻擅自至非填報的台中住所嚴重違反防疫規定。民政局長吳世瑋說，該局獲報後與相關局處通力合作，將男子強制送往集中檢疫所，並依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》予以重罰，絕不寬貸，避免城市防疫出現破口。

吳世瑋說，因應春節居家檢疫措施調整專案，返國民眾視自身條件可選擇A(14＋0＋7)、B(10＋4＋7)、C(7＋7＋7)三種檢疫方案之一進行居家檢疫。該名巴姓民眾選擇方案C進行居家檢疫，第一階段選在桃園集中檢疫所居檢，卻在期滿168小時後，未返回第二階段新北市住所繼續檢疫，於回程途中擅自返回台中市清水區住家。

吳世瑋指出，民政局接獲內政部民政司通報後，第一時間即通知公所里幹事及轄區警員至現場與民眾說明狀況，同時洽請衛生局緊急申請集中檢疫所，並協調交通局調派防疫計程車進行後續移送；過程中巴姓民眾一開始拒不配合，在清水區長蔡慶生及里幹事及警員歷經近3小時的苦心勸說，民眾才終於配合搭乘防疫計程車前往集中檢疫所完成後續檢疫。

吳世瑋表示，巴姓民眾未依規返回原申報的居家檢疫住所，造成社區疫情傳播風險大增，違規情節重大，全案除移請新北市政府加重處罰外，巴姓民眾還需額外自付每日3000元的集中檢疫費用。此次處置展現台中市防疫團隊的高度機動性，成功防堵有心鑽防疫漏洞民眾，避免社區防疫破口，並提醒民眾切勿心存僥倖，後果將得不償失。